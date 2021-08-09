В Калининском районе мужчина попал под колеса иномарки

В Калининском районе мужчина попал под колеса иномарки
ДТП произошло на площади Ленина,1. Фото: google.ru/maps

В Калининском районе произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

Дорожный инцидент произошел 8 августа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на площади Ленина молодой человек 1998 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Форд Фокус», сбил мужчину 1987 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок.

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