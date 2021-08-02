Ребенок пострадал в массовом ДТП в Московском районе

В Московском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 1 августа, у одного из домов по Московскому шоссе. 48-летний житель Воронежа на автомобиле «МАН», двигаясь в сторону улицы Ленсовета, столкнулся с попутным авто «Датсун Мидо» под управлением 34-летней женщины. После последняя иномарка столкнулась еще с двумя авто.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате столкновения пассажира автомобиля «Датсун Мидо», 13-летнего жителя Московской области, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала подросток. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.