Ребенок пострадал в массовом ДТП в Московском районе

Ребенок пострадал в массовом ДТП в Московском районе
Подростка госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Московском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 1 августа, у одного из домов по Московскому шоссе. 48-летний житель Воронежа на автомобиле «МАН», двигаясь в сторону улицы Ленсовета, столкнулся с попутным авто «Датсун Мидо» под управлением 34-летней женщины. После последняя иномарка столкнулась еще с двумя авто.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате столкновения пассажира автомобиля «Датсун Мидо», 13-летнего жителя Московской области, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала подросток. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

госпитализация ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб


 

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