В Ленобласти выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала подросток

В Ленобласти выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала подросток
Девочка находится в больнице. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Ленинградской области выясняются обстоятельства аварии, в результате которого пострадала школьница 2004 года рождения. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился 13 июля на 128 километре трассы «Нарва». По предварительным данным, мужчина 1955 года рождения наехал на школьницу, переходившую дорогу на нерегулируемой «зебре». В результате девочку госпитализировали, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на перекрестке в Адмиралтейском районе пострадал мотоциклист.

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