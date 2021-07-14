В ДТП на перекрестке в Адмиралтейском районе пострадал мотоциклист

В ночь на 14 июля в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. По предварительной информации, пострадал байкер. Авария произошла на перекрестке Лермонтовского проспекта и проспекта Римского-Корсакова. Столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и мотоцикл Тriumph.

Мотоциклиста забрала машина реанимации.

«На перекрестке Лермонтовского проспекта и проспекта Римского-Корсакова ночью столкнулись Солярис и Мотоцикл Тriumph. Мотоциклист был в сознании, когда грузили в реанимацию», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что байкерша не справилась с управлением и погибла у Красного Села.