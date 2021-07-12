Байкерша не справилась с управлением и погибла у Красного Села

Байкерша не справилась с управлением и погибла у Красного Села
ДТП с мотоциклом в Красном Селе. Фото: скриншот "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" "ВКонтакте"

В Красносельском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием женщины-мотоциклиста. По предварительным данным, она превысила скоростной режим и не справилась с управлением.

Дорожный инцидент случился утром в понедельник, 12 июля, в Красном Селе на проспекте Ленина. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, байкерша сильно разогналась и не справилась с управлением, что привело к трагедии. По словам очевидцев, от полученных травм она скончался на месте. Ее тело откинуло на расстояние примерно в 200 метров, разбитый мотоцикл остался лежать на проезжей части.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки произошло два ДТП с участием мотоциклистов.

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