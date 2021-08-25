Что нельзя делать 25 августа, в день Фотия и Аникиты

Сегодня, 25 августа, в церковном календаре отмечен день священномучеников Аникиты и Фотия. Но многим этот день известен как «Фотий Поветренный» — 25 августа на Руси убирали повети, на которых хранились бороны и сохи.

Кем же были Аникита и Фотий?

Это библейские святые, знаменитые тем, что восстали против казней христиан. Аникита, имевший высокий военный чин, был арестован вместе со своим племянником Фотием.

Его бросили ко львам — но звери не тронули сановника, погрузили в расплавленное олово — но оно застыло.

Несколько дней подряд изобретались новые виды казни, и единственное, чего добились палачи, — начала землетрясения, во время которого рухнуло языческое капище. Осуществить приговор всё же удалось — Аникита и Фотий были сожжены в огромной печи. Правда, торжествовали язычники недолго — вид тел Аникиты и Фотия, не тронутых огнём, с неопаленными волосами и бровями, оказался таким чудом, что многие зрители сами приняли христианство.

Так как святые ревностно выполняли свой долг до последней минуты, в этот день считается неправильным отлынивать от работы. Если же у вас случился выходной, не следует проводить его в праздности. Лучше направить энергию в другое русло — заняться хозяйством или уборкой.

Помимо православных традиций есть множество поверий, связанных с этим днем.

Например, сегодня крестьяне старались держаться подальше от водоёмов: считалось, что водяной подстерегает свою первую жертву. Рыбалка для мужчин и купания для женщин были запрещены.

Если же вы отправились на природу с детьми, ни в коем случае не следует передавать им хлеб или другую пищу через костёр — на Руси верили, что ребёнок тогда вырастет вором.

Сегодня не стоит затевать ссоры и выяснения отношений — можете потерять близкого человека навсегда.

Также нужно следить за своим поведением в вечернее время : чрезмерное веселье в шумной компании, особенно распитие спиртного, может повлечь проблемы со здоровьем.

А вот если вы решили посвятить себя работе, это сулит вам удачу. Именно 25 августа вам могут поручить сложное дело, а может и новый проект. Отказываться нельзя ни в коем случае — более удачного предложения не будет ещё несколько месяцев.

Сны в этот день лёгкие, с большим количеством подсказок, знаков и указаний. Не пренебрегайте во сне собеседниками, и у вас появится возможность разобраться в себе.