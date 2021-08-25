На востоке КАД на неделю перекроют две полосы

На внутреннем кольце КАД между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе планируют перекрыть две полосы.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке внутреннего кольца будут проводиться дорожные работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

Ремонт начнется 2 сентября и завершится 11 сентября. В этот период для автомобилей перекроют первую и вторую полосы, а также полосу безопасности. По третьей и четвертой ограничат скорость до 50 километров в час. Устранять колейность будут на второй полосе.

Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены. Петербургским водителям принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в тоннеле дамбы ограничат движение до 27 августа.