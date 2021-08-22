В Петербурге в тоннеле дамбы ограничат движение до 27 августа

В тоннеле дамбы ограничат движение до 27 августа. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs/

В тоннеле дамбы ограничат движение до 27 августа. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs/

В Северной столице, на одном из участков КАДа вскоре начнутся регламентные и ремонтно-восстановительные работы, которые ограничат проезд транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»

На будущей неделе вступят в силу ограничения движения в автотранспортном тоннеле петербургской дамбы.

Неудобства по полосам введутся лишь на некоторое время. Все из-за регламентных и ремонтно-восстановительных работ.

Транспортный отсек Невской стороны, на внутреннем кольце, перекроют с 23 по 24 августа, а с Финской стороны, на внешнем кольце, ограничат движение с 25 по 27 августа.

«Для ввода и вывода подъёмной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут», — заявили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большой Морской на два года введут ограничения движения.