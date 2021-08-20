На Большой Морской на два года введут ограничения проезда

Движения транспорта ограничат на Большой Морской на два года. Фото: Baltphoto

Движения транспорта ограничат на Большой Морской на два года. Фото: Baltphoto

В центре Северной столицы будет ограничен проезд транспортных средств из-за ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга 20 августа, водителей ждут новые ограничения движения в центре Петербурга. Кроме того, в течение двух следующих лет будет ограничен проезд по участку одной из центральных улиц.

Имеется в виду проезд по Большой Морской от Вознесенского проспекта до Гороховой улицы. Ограничения введут уже с 23 августа текущего года по 20 мая 2023 года.

Проезд будет закрыт из-за того, что там будут возводить пешеходную галерею для реставрации объекта культурного наследия «Дом страхового общества Россия».

Плюс ко всему на следующей неделе 24 августа ограничат движение по набережной реки Мойки в связи с реконструкцией канализационного коллектора. Стеснения продлятся вплоть до 14 октября.

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