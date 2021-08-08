Дорога в осколках: каршеринг устроил серьезное ДТП на Свердловской

ДТП с каршерингом на Свердловской набережной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с каршерингом на Свердловской набережной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Петербурге произошло очередное ДТП с каршерингом. На Свердловской набережной водитель арендованного авто влетел в фургон, сообщили очевидцы.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 8 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Каршеринг размотал фургончик», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства серьезно пострадали. Сильнее всего пострадал арендованный автомобиль — передняя часть транспорта превратилась в груду металла. Дорога оказалась усыпана осколками и деталями машин.

На песте работают сотрудники дорожной полиции. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня ночью автомобиль Росгвардии протаранил каршеринг и минивэн на Ветеранов.