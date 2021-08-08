Очевидцы: автомобиль Росгвардии протаранил каршеринг и минивэн на Ветеранов

В Кировском районе Петербурга автомобиль Росгвардии протаранил каршеринг и серый фургон. Об этом сообщили очевидцы.
Дорожный инцидент случился в ночь на воскресенье, 8 августа, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что арендованную иномарку от удара развернуло, в результате столкновения машина осталась без бампера. Сильно повреждена спецмашина Росгвардии — у транспорта помята левая сторона кузова. Повреждения фургона не зафиксированы.
Точные причины столкновения и информация о возможных пострадавших не приводятся.
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