Легковушка снесла забор и вылетела на тротуар у «Автово»

В Кировском районе Петербурга автомобилист снес забор и вылетел на тротуар. На месте работают правоохранители.

Авария случилась у станции метрополитена «Автово», на проспекте Стачек, в ночь воскресенье, 8 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по фото, автомобилист не справился с управлением и влетел сначала в остановку общественного транспорта, а затем в дорожные ограждения.

«Снес все что можно было снести», — написал автор записи.

Очевидец также отметил, что водитель жив, а серьезных жертв, скорее всего, удалось избежать, так как людей в ночное время на участке почти не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил насмерть самокатчика на Арсенальной набережной.