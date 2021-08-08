Легковушка снесла забор и вылетела на тротуар у «Автово»

Легковушка снесла забор и вылетела на тротуар у &#171;Автово&#187;
Место ДТП у "Автово". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Кировском районе Петербурга автомобилист снес забор и вылетел на тротуар. На месте работают правоохранители.

Авария случилась у станции метрополитена «Автово», на проспекте Стачек, в ночь воскресенье, 8 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по фото, автомобилист не справился с управлением и влетел сначала в остановку общественного транспорта, а затем в дорожные ограждения.

«Снес все что можно было снести», — написал автор записи.

Очевидец также отметил, что водитель жив, а серьезных жертв, скорее всего, удалось избежать, так как людей в ночное время на участке почти не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил насмерть самокатчика на Арсенальной набережной.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Очевидцы: автомобиль Росгвардии протаранил каршеринг и минивэн на Ветеранов
Сотрудника аварийной службы ударило током на улице Есенина
В США заявили о резком ускорении распространения коронавируса в стране
Легковушка снесла забор и вылетела на тротуар у «Автово»
Автомобилист сбил насмерть самокатчика на Арсенальной набережной
Средство от глистов оказалось эффективно против COVID
В воскресенье в Пулково задержали три авиарейса
Стивен Кинг хочет написать роман о пандемии коронавируса