Эксгибиционист оголился перед петербурженкой в парке Сосновка

Эксгибиционист оголился перед петербурженкой в парке Сосновка
Парк Сосновка. Фото: Gazeta.SPb.ru

Жительница Выборгского района Петербурга заметила эксгибициониста, разгуливающего по парку Сосновка.

Местные жители рассказали об этом изданию Peterburg2.

Извращенец попался на глаза петербурженке накануне, 24 августа. Примерно в семь часов вечера она заметила его на центральном проходе в Сосновке. Голый мужчина стоял на виду у всех, никого не смущаясь. Очевидица предупредила об этом горожан и призвала быть осмотрительнее во время прогулки по этому парку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судимый 11 раз житель Васильевского надругался над сыном-подростком. Полиция провела обыск в квартире, в ходе которого был обнаружен ноутбук с видеозаписью, подтверждающей, что петербуржец вступал в интимные отношения с сыном.

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