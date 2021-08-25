Судимый 11 раз житель Васильевского надругался над сыном-подростком

На Васильевском острове мужчину-уголовника уличили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении собственного сына 2013 года рождения.

На распоясавшегося мужчину пожаловались несколько дней назад. Следователи инициировали проверку и, подведя итоги, подтвердили, что житель Среднего проспекта не позднее 30 марта приставал к своему восьмилетнему сыну. Вывод правоохранителей послужил аргументом для возбуждения уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Это произошло 23 августа, а уже на следующий день, 24 числа, потенциального преступника задержали возле дома в 7:20 утра. Полиция провела обыск в квартире, в ходе которого был обнаружен ноутбук с видеозаписью, подтверждающей, что петербуржец вступал в интимные отношения с сыном. Также стражи порядка забрали 7 телефонов, сим-карту, цифровой фотоаппарат, записную книжку и другие предметы, которые могут послужить вещдоками.

Сам подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Стоит добавить, что с 1993 года, — то есть, с 17 лет, — он 11 раз привлекался к уголовной ответственности. Мужчине вменяли захват заложника, нарушение общественного порядка, невыплату заработной платы, кражу, грабеж и семь раз он был судим за незаконный оборот наркотиков. Теперь злоумышленнику в 12-й раз придется ответить перед законом. С учетом криминального прошлого и тяжести преступления, суд, вероятно, отнесется к петербуржцу со всей строгостью.

Напомним, что в Гатчине в минувший вторник возле церкви нашли труп 4-месячной девочки. Сейчас полиция разыскивает её мать, а прокуратура оценивает деятельность органов опеки.