В Москве на месте бывшей промзоны построят филиал «Эрмитажа»

В Москве на территории бывшей промзоны ЗИЛ появится пятиэтажный филиал петербургского «Эрмитажа». Москомэкспертиза уже согласовала проект строительства.

Филиал собираются возвести в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Об этом сообщают в пресс-службе Москомэкспертизы.

На первом этаже музея откроют демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров и книг, интерактивную зону, конференц-зал, ресторан. Также там расположатся служебные и бытовые помещения.

Здание филиала построят в стиле конструктивизма. Фасады предлагают выполнить с двойным остеклением, не пропускающим ультрафиолет. На стенах появится абстрактный рисунок. Кроме того, планируется благоустроить территорию и построить велодорожки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эрмитаж обвинил лидера Rammstein Линдеманна в нарушении прав музея.