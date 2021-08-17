Эрмитаж обвинил лидера Rammstein Линдеманна в нарушении прав музея

Немецкого музыканта Тилля Линдеманна обвинили в незаконном использовании NFT-токенов.

Музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства Эрмитаж на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» обвинил солиста немецкой рок-группы «Rammstein» Тилля Линдеманна в нелегальной продаже NFT-токенов. Имеются в виду предметы с цифровыми изображениями.

Так, в мае 2021 года петербургский Эрмитаж разрешил снимать клип музыканта на песню «Любимый город» в своих интерьерах.

По словам представителей музея, незадолго до съемки, 30 апреля, музыкант заключил договор, по которому Линдеманн мог воспроизвести лишь три музейных объекта, причем в оригинальном аудиовизуальном произведении

После этого Тилль Линдеманн выставил на продажу серию NFT с цифровыми изображениями, которые были сделаны в Эрмитаже, пока шли съемки. Их с Эрмитажем не согласовывали. Солист получил от музея предупреждение о нарушении лицензионной политики, однако Линдеманн его проигнорировал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали молодых людей, забравшихся на крышу Эрмитажа.