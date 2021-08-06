Росгвардейцы задержали молодых людей, забравшихся на крышу Эрмитажа

Молодые люди проникли на крышу Эрмитажа. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Молодые люди проникли на крышу Эрмитажа. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, которые проникли на крышу Эрмитажа.

Инцидент произошел в пятницу, 6 августа. Среди ночи постовой в музее на Дворцовой площади нажал кнопку тревожной сигнализации. К месту происшествия оперативно прибыл наряд.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте были задержаны двое молодых людей, которые незаконно проникли на крышу здания Государственного Эрмитажа.

Пойманных передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руферы забрались на крышу «Магазина Купцов Елисеевых». Речь идет о здании на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы.