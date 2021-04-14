Руферы забрались на крышу «Магазина Купцов Елисеевых»

Петербуржцы заметили руферов, забравшихся на башенки Елисеевского магазина.

Об этом стало известно вечером среды, 14 апреля. Речь идет о здании на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Руферы залезли на самый верх Елисеевского универмага», — написал автор записи.

В комментариях пользователи осуждают поступок «скалолазов» и переживают и за хрупкое сооружение, и за самих ребят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два руфера незаконно забрались на крышу Александринского театра ради фотографий. На одного из нарушителей общественного порядка в полицейском участке позднее был составлен протокол.