Руферы забрались на крышу «Магазина Купцов Елисеевых»

Руферы забрались на крышу &#171;Магазина Купцов Елисеевых&#187;
Руферов заметили прохожие. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербуржцы заметили руферов, забравшихся на башенки Елисеевского магазина.

Об этом стало известно вечером среды, 14 апреля. Речь идет о здании на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Руферы залезли на самый верх Елисеевского универмага», — написал автор записи.

В комментариях пользователи осуждают поступок «скалолазов» и переживают и за хрупкое сооружение, и за самих ребят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два руфера незаконно забрались на крышу Александринского театра ради фотографий. На одного из нарушителей общественного порядка в полицейском участке позднее был составлен протокол.

дом елисеевых новости СПб руферы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Карпович призналась, что не хотела связывать жизнь с мужчиной-актером
Спасатели тушили полыхающую подстанцию на Бухарестской
Руферы забрались на крышу «Магазина Купцов Елисеевых»
Росстат объявил о снижении уровня бедности в России
Бузова попала в состав жюри КВН
Врач перечислила кишечные симптомы коронавируса
В Крыму уровень заболеваемости COVID вырос в два раза
Шуфутинский начал жить с молодой возлюбленной из его подтанцовки