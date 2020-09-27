Два руфера незаконно забрались на крышу Александринского театра ради фотографий

Зрители одной из постановок Александринского театра решили пробраться на кровлю, не задумываясь о возможных последствиях.

В Северной столице в субботу, 26 сентября, Вневедомственная охрана получила сигнал о тревоге из театра. Сотрудники Росгвардии оперативно направились к учреждению культуры на площади Островского, где местная охрана объяснила, что же произошло, а заодно передала в руки правоохранителям одного из нарушителей.

Выяснилось, что задержанный проник в театр вполне законным способом — как зритель одного из спектакля. Позднее, заприметив открытое окно на седьмом ярусе, мужчина пролез на крышу здания. Свой поступок горе-зритель объяснил желанием сделать красивые фотографии. На нарушителя общественного порядка в полицейском участке позднее был составлен протокол. Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны.

Известно, что несостоявшихся руферов было два. Еще одного мужчину в настоящее время ищут правоохранители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге хотят ужесточить наказание за прогулки по крышам.