Врач призывает не использовать кондиционеры из-за COVID-19

Врач призывает не использовать кондиционеры из-за COVID-19
При работе кондиционеров происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха, что приводит к снижению кратности воздухообмена. Фото: pixabay.com

Инфекционист Владимир Чуланов думает, что необходимо уменьшить использование кондиционеров комнатного типа в связи с коронавирусом.

Чуланов заявил журналистам, что отказ от сплит-систем является одним из способов борьбы с вирусом.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов считает, что в общественных местах есть необходимость сократить использование кондиционеров комнатного типа.

Доктор уверен, что гораздо более безопасной будет естественная вентиляция. Потому как в результате работы сплит-системы происходит накопление и распространение в помещении мелкодисперсных частиц и поддержание высоких концентраций инфекционного аэрозоля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист Роспотребнадзора объяснил, почему вакцина от COVID-19 появилась быстрее лекарства.

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