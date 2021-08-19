Инфекционист Роспотребнадзора объяснил, почему вакцина от COVID-19 появилась быстрее лекарства

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, что фармакологическая индустрия с запозданием приступила к разработке препаратов от коронавирусной инфекции, поскольку рассчитывали, что болезнь окажется сезонной.

Как рассказывает эксперт, сейчас исследователи работают в этом направлении, но разработка лекарственного вещества — лишь малая часть проекта, ведь нужно подобрать концентрацию и дозу. Эти этапы более трудоемкие, нежели при создании вакцин, поэтому требует больше времени, объясняет Горелов.

Вместе с тем ученые все еще надеются, что коронавирусная инфекция превратится в сезонное заболевание — в таком случае исследования по созданию лекарства сразу прекратятся.

Инфекционист добавляет, что COVID-19 — не единственное заболевание, против которого есть вакцина, но нет действующего препарата. К аналогичным недугам относятся, например, корь и бешенство. Врач подчеркнул, что любую болезнь лучше предупредить профилактически, нежели лечить.

Важно отметить, что шансы на полное прекращение циркуляции коронавируса или его превращение в сезонную болезнь не так уж велики. Александр Горелов, комментируя этот факт, заметил, что до сих пор не удалось установить происхождение коронавируса: от какого животного инфекция передалась человеку. Ведь, возможно, «нулевое животное» стало не только источником SARS-CoV-2, но и резервуаром, от которого случилась межвидовая передача.