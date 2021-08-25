На Васильевском острове задержали продавца боеприпасов

Экспертиза показала, что это боевая граната Ф-1. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Экспертиза показала, что это боевая граната Ф-1. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Василеостровского района задержала местного жителя, отправившего покупателю гранату через курьера.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, в понедельник в 17:45 курьер службы доставки позвонил в полицию и рассказал, что в его рабочем автомобиле лежит ручная граната. Прибывший наряд полиции подтвердил информацию: граната лежала на переднем пассажирском сиденье. Экспертиза показала, что это боевая граната Ф-1.

Оказалось, что в тот день курьер получил заказ на доставку посылки по адресу проспект Стачек, 90/2. Проезжая по Среднему проспекту, он решил проверить содержимое пакета и заметил гранату.

Отправившего гранату курьером задержали в тот же день. Им оказался 36-летний житель города. Возбуждено уголовное дело. Личность покупателя устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за день в Петербурге нашли шесть гранат, две мины и 19 корпусов снарядов.