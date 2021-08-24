За день в Петербурге нашли шесть гранат, две мины и 19 корпусов снарядов

За день в Петербурге нашли шесть гранат, две мины и 19 корпусов снарядов
Группы разминирования ОМОН трижды выезжали для обследования подозрительных предметов. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Во вторник, 24 августа, группы разминирования ОМОН трижды выезжали для обследования подозрительных предметов.

Об этом сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии.

Первую находку совершили примерно в 10 часов утра на станции метро «Пионерская». Один из пассажиров пытался пронести в рюкзаке учебные гранаты. Взрывотехники выяснили, что это шесть пустых корпусов гранат Ф-1 времен ВОВ. Предметы передали полиции.

Через час в Стрельне грибник наткнулся на мины в лесу между улицей Нижняя Колония и Красносельским шоссе. Оказалось, что это две неразорвавшиеся минометные мины калибра 82 мм. Их вывезли на полигон для уничтожения.

Группы разминирования ОМОН трижды выезжали для обследования подозрительных предметов. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Спустя еще час старые боеприпасы обнаружили на территории Невского завода на проспекте Обуховской Обороны. Это были 19 корпусов снарядов времен войны, которые не представляли опасности.

Группы разминирования ОМОН трижды выезжали для обследования подозрительных предметов. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на «Пионерской» пассажир пытался зайти в метро с гранатами в рюкзаке.

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