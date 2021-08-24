На «Пионерской» пассажир пытался зайти в метро с гранатами в рюкзаке

Пассажир хотел зайти на станцию "Пионерская" с гранатами. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пассажир хотел зайти на станцию "Пионерская" с гранатами. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге, утром, на станции метрополитена «Пионерская» в ходе досмотра у пассажира обнаружили две гранаты.

Как сообщают Невские Новости, 24 августа, сотрудники подземки решили досмотреть рюкзак одного из пассажиров. И не зря, потому как гражданин хотел зайти в метро с опасными предметами.

Предполагается, что гранаты учебные, несмотря на это на экспертизу их все же отправили. А пассажир, чей рюкзак осматривали, доставлен в в отдел, он будет давать показания. В участке же и установят его личность.

Стоит отметь, что случившееся похоже на ситуацию, которая случилась в конце июня. Тогда на станции метро «Чкаловская» 21-летний мужчина с неславянскими именем и фамилией пытался провезти гранату среди вещей в сумке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Витебском проспекте нашли мертвеца с сюрпризом. В квартире лежал труп пенсионерки две гранаты в придачу.