Труп и две гранаты в придачу: на Витебском нашли мертвеца с сюрпризом

В Московском районе Петербурга правоохранительные органы удивили обстоятельства, при которых был обнаружен труп.
Как сообщает «Фонтанка», 22 августа, примерно в 17 часов, в полицию заявили бдительные соседи. Им показалось, что в одной из квартир дома на Витебском проспекте, 23/3 находиться труп, так как почувствовали соответствующий запах.
На месте происшествия оперативники нашли не только мертвое тело, но и две гранаты времён ВОВ. Боеприпасы лежали рядом с покойником.
На месте случившегося начала свою работу группа разминирования Росгвардии, которая определила, что в гранатах нет запала.
Личность скончавшегося устанавливается, также оперативники пытаются выяснить причину смерти.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Светлогорске мужчина убил знакомого. Глава ТСЖ пришла на трупный запах.