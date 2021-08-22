Труп и две гранаты в придачу: на Витебском нашли мертвеца с сюрпризом

Труп и две гранаты в придачу: на Витебском нашли мертвеца с сюрпризом
На Витебском проспекте нашли труп и две гранаты. Фото: "Яндекс.карты"

В Московском районе Петербурга правоохранительные органы удивили обстоятельства, при которых был обнаружен труп.

Как сообщает «Фонтанка», 22 августа, примерно в 17 часов, в полицию заявили бдительные соседи. Им показалось, что в одной из квартир дома на Витебском проспекте, 23/3 находиться труп, так как почувствовали соответствующий запах.

На месте происшествия оперативники нашли не только мертвое тело, но и две гранаты времён ВОВ. Боеприпасы лежали рядом с покойником.

На месте случившегося начала свою работу группа разминирования Росгвардии, которая определила, что в гранатах нет запала.

Личность скончавшегося устанавливается, также оперативники пытаются выяснить причину смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Светлогорске мужчина убил знакомого. Глава ТСЖ пришла на трупный запах.

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