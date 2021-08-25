Мальчик с обложки альбома Nirvana решил засудить группу

Мальчик с обложки альбома Nirvana решил засудить группу
Американец подал в суд на бывших участников группы Nirvana. Фото: скриншот выступления Nirvana

Американец Спенсер Элден, который в четырехмесячном возрасте попал на обложку альбома «Nevermind», подал в суд на бывших участников группы Nirvana за распространение детской порнографии и сексуальную эксплуатацию детей в коммерческих целях.

Сейчас Элдену 30 лет. Он намерен судиться с бывшими участниками группы Дэйвом Гролом и Кристом Новоселичем, бывшей женой Курта Кобейна Кортни Лав, которой перешло его имущество, фотографом Кирком Веддлом, барабанщиком Чэдом Чэннингом, дизайнером Робертом Фишером, а также со звукозаписывающими компаниями Geffen, Universal, Warner, MCA и другими. Теперь он требует компенсацию в 150 тысяч долларов от каждого из 15 ответчиков, сообщает Variety.

Как утверждает Элден, его родители на соглашались на коммерческое использование этого фото. «Nevermind» вышел в сентябре 1991 года и, как считают многие, стал самым успешным альбомом группы. По всему миру продали около 30 млн копий. На обложке альбома размещено изображение голого младенца в бассейне, плывущего к долларовой купюре.

Родителям Спенсера заплатили 200 долларов за участие в съемке. Однако согласия на использование фото их сына для альбома Nirvana они не давали.

Подросший мальчик с обложки рассказал, что «его личность и имя навсегда будут связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которой он подвергся, будучи несовершеннолетним, которая распространялась и продавалась по всему миру с его детских лет и по настоящее время».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец требует с «Первого канала» 10 млн за нравственные страдания.

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Мальчик с обложки альбома Nirvana решил засудить группу
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