Петербуржец требует с «Первого канала» 10 млн за нравственные страдания

В Петербурге Игорь Мирзоев подал в Петроградский районный суд исковое заявление к «Первому каналу». Мужчина хочет, чтобы ему компенсировали моральный вред и убытки. Суд принял к производству данное заявление.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 25 августа, 3 февраля текущего года Мирзоеву пришлось пойти к психологу, так как с ним случались панические атаки, а в голову шли навязчивые мысли.
Специалист установил, что эмоциональная устойчивость была нарушена в связи с тем, что Мирзоев вот уже несколько лет систематически смотрит контент «Первого канала», в котором большая часть новостей негативная.
Согласно расчетам, информации, связанной с преступлениями, войнами и техногенными катастрофами — 78,2%.
Поэтому Мирзоев считает, что Ответчик нарушил его личные неимущественные права, а также причинил нравственные и имущественные страдания.
Истец просит взыскать с «Первого канала» 10 млн рублей, как компенсацию морального вреда. Потому как Мирзоев только на психолога потратил 500 тыс. рублей, а также понес расходы по оплате государственной пошлины.
Иск передан в производство судье.
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