Петербуржец требует с «Первого канала» 10 млн за нравственные страдания

В Петербурге Игорь Мирзоев подал в Петроградский районный суд исковое заявление к «Первому каналу». Мужчина хочет, чтобы ему компенсировали моральный вред и убытки. Суд принял к производству данное заявление.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 25 августа, 3 февраля текущего года Мирзоеву пришлось пойти к психологу, так как с ним случались панические атаки, а в голову шли навязчивые мысли.

Специалист установил, что эмоциональная устойчивость была нарушена в связи с тем, что Мирзоев вот уже несколько лет систематически смотрит контент «Первого канала», в котором большая часть новостей негативная.

Согласно расчетам, информации, связанной с преступлениями, войнами и техногенными катастрофами — 78,2%.

Поэтому Мирзоев считает, что Ответчик нарушил его личные неимущественные права, а также причинил нравственные и имущественные страдания.

Истец просит взыскать с «Первого канала» 10 млн рублей, как компенсацию морального вреда. Потому как Мирзоев только на психолога потратил 500 тыс. рублей, а также понес расходы по оплате государственной пошлины.

Иск передан в производство судье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы Петербурга заставили должников выплатить 360 млн по алиментам.