Съемки трех фильмов перекроют улицы в Петербурге

Съемки трех фильмов перекроют улицы в Петербурге
Киносъемки перекроют ряд улиц в центре города и в Кронштадте. Фото: pixabay

В конце августа в Петербурге начнут снимать три новых художественных фильма. Киносъемки перекроют ряд улиц в центре города и в Кронштадте.

Как сообщает комитет по транспорту, съемки фильма «Такси под прикрытием» перекроют Большой Казачий и Малый Казачий переулки. Водителям перекроют дорогу 29 августа с 8 до 22 часов. Кроме того, с 28 по 29 августа в этих переулках будет запрещена остановка.

Фильм «Алекс Лютый» будут снимать на Тифлисской улице, Тифлисском переулке, площади Академика Сахарова, Менделеевской линии и Биржевом проезде. Движение транспорта по этим улицам запретят 29 августа с 6 до 23 часов. Также с 28 по 29 августа здесь запретят остановку.

А на Кронштадтском шоссе с 19 часов 29 августа до 7 часов 30 августа будут проходить съемки фильма «Самая большая луна». Будет прекращен проезд по участку от Большой Братской могилы до Батареи №7. Также 29 августа с 10 до 19 часов будет запрещена остановка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на востоке КАД на неделю перекроют две полосы.

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