Напавшего на двух полицейских на Васильевском заключили под стражу

Напавшего на двух полицейских на Васильевском заключили под стражу
Он также был объявлен в розыск за наркооборот. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Следователи заключили под стражу 26-летнего мужчину, обвиняемого в нападении на двух сотрудников полиции в Василеостровском районе. Он также был объявлен в розыск за наркооборот.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, обвинение в применении насилия в отношении представителя власти предъявили приезжему мужчине, не имеющему регистрации в Петербурге.

Инцидент произошел 23 августа на Васильевском острове. Полицейские остановили гражданина по подозрению в употреблении наркотиков. Во время задержания он начал сопротивляться: одного толкнул руками, а другого повалил на землю и распылил ему в лицо перцовый баллончик.

Также выяснилось, что злоумышленник находился в федеральном розыске, объявленном правоохранителями другого региона, как обвиняемый в незаконном обороте наркотиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове задержали продавца боеприпасов.

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