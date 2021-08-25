В Пскове умерла начальник оперативного отдела станции скорой помощи Елена Адамович

В Пскове в среду, 25 августа, скончалась Елена Адамович — начальник оперативного отдела городской станции скорой помощи.

Соболезнования в связи с кончиной Елены Адамович выразил комитет по здравоохранению Псковской области, пишет «Псковская лента новостей».

«Она из большой династии псковских врачей. Дедушка возглавлял комитет по здравоохранению Псковской области, а отец — заведующий 1-м хирургическим отделением Псковской городской больницы», — сообщили в комитете.

Елена Адамович окончила Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, в после устроилась работать врачом-анестезиологом-реаниматологом в Псковскую областную больницу, затем в Детскую областную больницу.

С 2009 года она работала на Псковской станции скорой помощи, а с 2013 года заняла должность начальника оперативного отдела. За годы работы она неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарностями властей.