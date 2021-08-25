В Пскове умерла начальник оперативного отдела станции скорой помощи Елена Адамович

В Пскове умерла начальник оперативного отдела станции скорой помощи Елена Адамович
Адамович скончалась 25 августа. Фото: Pixabay

В Пскове в среду, 25 августа, скончалась Елена Адамович — начальник оперативного отдела городской станции скорой помощи.

Соболезнования в связи с кончиной Елены Адамович выразил комитет по здравоохранению Псковской области, пишет «Псковская лента новостей».

«Она из большой династии псковских врачей. Дедушка возглавлял комитет по здравоохранению Псковской области, а отец — заведующий 1-м хирургическим отделением Псковской городской больницы», — сообщили в комитете.

Елена Адамович окончила Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, в после устроилась работать врачом-анестезиологом-реаниматологом в Псковскую областную больницу, затем в Детскую областную больницу.

С 2009 года она работала на Псковской станции скорой помощи, а с 2013 года заняла должность начальника оперативного отдела. За годы работы она неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарностями властей.

«Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах сотрудников комитета и всех медицинских работников области», — добавили в комитете.

елена адамович псков смерть станция скорой помощи


 

Новости партнеров
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кравцов заявил, что 1 сентября в школах пройдет в очном формате
В Петербурге судимая женщина обокрала пенсионерку на 600 тысяч
Стало известен лимит болельщиков на матч «Зенит» — ЦСКА
В Пскове умерла начальник оперативного отдела станции скорой помощи Елена ...
Грачева, которой отрубили руки из-за ревности, стала мамой
Петербуржцы забывают о масочном режиме в ТЦ «Галерея»: ...
Пункт вакцинации в «Галерее» пользуется спросом у петербуржцев: ...
Загоревшийся троллейбус на Невском проспекте потушили