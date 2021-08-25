СКА разгромил «Торпедо» со счетом 4:0

Первая шайба была заброшена на 43-й секунде матча.

Сегодня, 25 августа, состоялась встреча петербургского СКА и нижегородского «Торпедо» в рамках турнира имени Пучкова. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце».

Первую шайбу забросил Йоонас Кемппайнен с передачи Марата Хуснутдинова уже на 43-й секунде матча. Во втором период «Торпедо» сравнял счет, после чего отличались только игроки петербургской команды. В СКА сегодня отличились Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков и Антон Бурдасов.

Следующая игра состоится 27 августа. СКА сыграет против «Северстали».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известен лимит болельщиков на матч «Зенит» — ЦСКА. Посетить игру смогут не более тысячи человек.