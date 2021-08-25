Стало известен лимит болельщиков на матч «Зенит» — ЦСКА

Стало известен лимит болельщиков на матч «Зенит» &#8212; ЦСКА
"Зенит" и ЦСКА сыграют 26 августа. Фото: Baltphoto

Посетить игру смогут не более тысячи человек.

Встречу «Зенита» и ЦСКА в рамках шестого тура Российской премьер-лиги, которая состоится 26 августа, смогут посетить не более 1000 болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».

Известно, что на матч пустят владельцев абонементов категории «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP». В «Зените» заверили, что делают все возможное, чтобы допустимую квоту болельщиков увеличили, а пока придется смириться со сложившейся ситуацией.

Напоминаем, что за пять туров РПЛ петербургский клуб не потерпел ни одного поражения. Команде удалось набрать 11 очков и занять первую строчку в рейтинге. ЦСКА, тем временем, одержал три победы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что футболисту Артему Дзюбе исполнилось 33 года.

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