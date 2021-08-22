Футболисту Артему Дзюба исполнилось 33 года

Мужчины, женщины, дети... Именинник Артем Дзюба собрал всех на своей страничке. Фото: Twitter РПЛ

Мужчины, женщины, дети... Именинник Артем Дзюба собрал всех на своей страничке. Фото: Twitter РПЛ

Одному из лучших футболистов России, нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюба сегодня, в День государственного флага, исполнилось 33 года.

В честь праздника спортсмен в социальных сетях выложил видео, на котором его поздравляют поклонники со всей России. Мужчины, женщины, дети… Именинник собрал всех на своей страничке. Об этом сообщает Дзюба у себя в Instagram.

« Огромное спасибо за ваши поздравления! Очень ценю это, благодарю всех вас!», — написал футболист под видеопоздравлением.

Дзюба — трёхкратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России и четырёхкратный обладатель Суперкубка России.

«С Днём Рождения, Артемочка. Были рады поучаствовать в этом видео, и поздравить тебя!!! Счастья тебе безграничного. Мы тебя все очень любим!!!», — пишут фанаты.