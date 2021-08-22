Футболисту Артему Дзюба исполнилось 33 года

Футболисту Артему Дзюба исполнилось 33 года
Мужчины, женщины, дети... Именинник Артем Дзюба собрал всех на своей страничке. Фото: Twitter РПЛ

Одному из лучших футболистов России, нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюба сегодня, в День государственного флага, исполнилось 33 года.

В честь праздника спортсмен в социальных сетях выложил видео, на котором его поздравляют поклонники со всей России. Мужчины, женщины, дети… Именинник собрал всех на своей страничке. Об этом сообщает Дзюба у себя в Instagram.

«Огромное спасибо за ваши поздравления! Очень ценю это, благодарю всех вас!», — написал футболист под видеопоздравлением.
Дзюба — трёхкратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России и четырёхкратный обладатель Суперкубка России.
«С Днём Рождения, Артемочка. Были рады поучаствовать в этом видео, и поздравить тебя!!! Счастья тебе безграничного. Мы тебя все очень любим!!!», — пишут фанаты.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нападающего петербургского ФК «Зенит» Артема Дзюбу не вызвали в национальную сборную на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.
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