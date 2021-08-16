Дзюбу не вызвали в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

Нападающего петербургского ФК «Зенит» Артема Дзюбу не вызвали в национальную сборную на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.
Первые матчи пройдут под руководством нового главного тренера Валерий Карпина. Дзюба не будет играть за сборную РФ в матчах отборочного турнира к ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Нападающим вместо него станет форвард молодежной сборной и столичного «Динамо» Константин Тюкавин.
Игры пройдут в начале сентября, россиянам предстоит встретиться с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).
Окончательный список футболистов, утвержденных на ЧМ, станет известен позднее.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-тренер «Зенита» заявил, что российский футбол находится на дне.