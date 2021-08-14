Экс-тренер «Зенита» заявил, что российский футбол находится на дне

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что думает о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, лимит уничтожает конкуренцию. Он считает, что отмена лимита на легионеров может воскресить российский футбол.

«Такое решение назревало. Отмена лимита на легионеров может воскресить российский футбол. Сейчас он находится на самом дне», — цитирует его Sport24.

Напомним, Властимил Петржела тренировал «Зенит» в 2003–2006 годах, завоевав серебряные медали чемпионата России в 2003-м.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбольный клуб «Зенит» сегодня, 7 августа, объявил о достигнутой договоренности с «Ред Булл Брагантино» — полузащитник Клаудиньо теперь будет играть за петербургский клуб.