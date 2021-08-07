Бразилец Клаудиньо подпишет контракт с «Зенитом»

Футболист пока не комментирует заявление клуба. Фото: pixabay.com

Футболист пока не комментирует заявление клуба. Фото: pixabay.com

В ближайшем будущем футболист приедет в Петербург и подпишет контракт.

Футбольный клуб «Зенит» сегодня, 7 августа, объявил о достигнутой договоренности с «Ред Булл Брагантино» — полузащитник Клаудиньо теперь будет играть за петербургский клуб. Об этом сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубые».

В скором времени бразилец приедет в Россию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил надежду, что Клаудиньо сможет усилить среднюю линию и атакующую мощь команды, а также добавит ей вариативности и динамичности.

Напоминаем, что футболист успел сыграть за «Ред Булл Брагантино» 126 матчей и забить 32 мяча.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2.