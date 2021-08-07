«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2

Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена».

Сегодня, 7 августа, в рамках третьего тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» на поле «Газпром Арены» встретились «Зенит» и «Краснодар». Матч завершилась со счетом 3:2 в пользу петербургской команды. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

В «Зените» дважды отличился Сердар Азмун (на 9-ой и 35-й минуте), а также Александр Ерохин на 44-й минуте. В составе «Краснодара» голы забили Джон Кордоба (24) и Урош Спайич (76).

Сейчас «сине-бело-голубые» занимают первое место турнирной таблицы в девятью очками в активе. У «Краснодара», тем временем, три очка.

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