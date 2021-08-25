В Петербурге мошенника, заработавшего 368 млн на госконтрактах, не выпустили по УДО

Мужчину положительно охарактеризовали в колонии, но это не помогло.

Колпинский районный суд сегодня, 25 августа, отказал условно-досрочном освобождении генерального директора «НовИТ ПРО», акционера и финансового директора «НовИТ ПРО» и начальника инженерного центра «Адмиралтейские верфи» Андрея Петрова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчину положительно охарактеризовали в СИЗО. Там он отлично справляется с работой дневального и уже успел получить пять поощрений от руководства. Также Петров посещает спортивный кружок и очень надеялся выйти на свободу раньше срока. Работодатель поддержал стремление мошенника, а вот судья оказался против.

Дело в том, что Петров отказывается погашать «задолженность». Его адвокат отметил, что в суде так и не выявили конкретную сумму, похищенную мужчиной.

«Суд решил, что, при таких обстоятельствах, Петров еще поработает дневальным и в удовлетворении ходатайства отказал»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что Петров осудили за мошенничество на 368 миллионов рублей – таков ущерб от деятельности мужчины и его соучастников понесло министерство обороны РФ при выполнении госконтракта по разработке трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования заказа проекта 636 «Варшавянка».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат Глущенко подал на УДО.