Дрозденко хочет популяризовать Волхов и Кингисепп

Дрозденко хочет популяризовать Волхов и Кингисепп
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Губернатор надеется, что на эту инициативу выделять грант.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что нужно выделить грант на молодежный проект по разработке дизайн-кодов маленьких и не очень популярных городов региона. Он отметил, что можно было бы поработать над брендом Волхова и Кингисеппа.

Так, политик предлагает пригласить к разработке дизайн-кода бизнес. Он уверен, что предпринимателям это должно быть интересно. Также Дрозденко высказался о необходимости развития молодежных сообществ в малых городах, развитию сел и молодежных пространств.

Дрозденко считает, что нужно поддержать подобные инициативы и выделить на их реализацию средства уже в 2022 году. Мнение о тех или иных действия будут спрашивать у местных жителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко подписал «антиковидное» постановление о Дне знаний. Педагоги смогут приступить к работе, если поставили прививку или при наличии отрицательного ПЦР-теста.

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Дрозденко хочет популяризовать Волхов и Кингисепп
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