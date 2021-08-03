Дрозденко подписал «антиковидное» постановление о Дне знаний

Педагоги смогут приступить к работе, если поставили прививку или при наличии отрицательного ПЦР-теста давностью не более 72 часа. Фото: Baltphoto

Педагоги смогут приступить к работе, если поставили прививку или при наличии отрицательного ПЦР-теста давностью не более 72 часа. Фото: Baltphoto

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал новое «антикоронавирусное» постановление. Документ корректирует работу школ, в том числе проведение линеек первого сентября.

Торжественные мероприятия в День знаний в «красной» зоне пройдут при условиях: не более 30 минут, на открытом воздухе, не более 120 учеников, не более 120 родителей.

В «желтой» зоне условия те же, кроме количества участников. Разрешено не более 300 учеников и 300 родителей. В «зеленой» — не более полутысячи учеников и полутысячи родителей. Ношение масок обязательно.

Педагоги смогут приступить к работе, если поставили прививку или при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Постановление вступает в силу сегодня, вторник, третье августа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с понедельника, 2 августа, петербуржцам, как и другим жителям России, начинают выплачивать пособия на школьников. Для подготовки к новому учебному году семьи получают по десять тысяч рублей. Если вы еще не успели оформить пособие, рассказываем, как это сделать.