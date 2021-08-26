Эдита Пьеха прокомментировала скандал с избиением ее правнука

Эдита Пьеха прокомментировала скандал с избиением ее правнука
Эдита Пьеха отметила, что не знает, кто прав, а кто виноват. Фото: instagram.com/wolfieha

Народная артистка СССР Эдита Пьеха прокомментировала скандал вокруг семьи её внука, певца Стаса Пьехи, сына которого, по словам его бывшей супруги и свекрови, избила соседка — Ирина Безбородова.

Она отметила, что не знает, кто прав, а кто виноват.

— Петя, по словам Безбородовой, псих и беспризорник. Но это ложь! Он приезжает ко мне с мамой и бабушкой. Он нормальный и ухоженный ребёнок, часто звонит бабе Дите, — заявила она в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Напомним, инцидент произошел 18 июля, в коттеджном поселке Выборгского района. По предварительной информации, жена российского футбольного судьи Ирина Безбородова толкнула Петю Пьеху.

Конфликт произошел из-за испорченного надувного бассейна. Сын певца Стаса Пьехи проткнул его карандашом, за что получил телесные повреждения.

По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех деталей случившегося. Расследование контролирует центральный аппарат СК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избившая сына Пьехи потребовала уголовной ответственности для ребёнка.

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