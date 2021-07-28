Избившая сына Пьехи потребовала уголовной ответственности для ребёнка

Ее даже не смутил возраст ребёнка. Фото: wolfieha/ Instagram

Ее даже не смутил возраст ребёнка. Фото: wolfieha/ Instagram

Женщина, избившая в Рощино семилетнего сына Стаса Пьехи, просит возбудить уголовное дело на ребёнка за порчу бассейна.

Соседка по коттеджу написала заявление на Петра Пьеху в полицию. Ее даже не смутил возраст ребёнка. Об этом сообщил адвокат Пьехи Сергей Жорин в своём Telegram-канале

Абсурдность ситуации не в том, что сын Пьехи еще маленький для уголовной ответственности, а в том, что Ирина Безбородова озабочена только состоянием бассейна, отметил Жорин.

Сын Пьехи Пётр сейчас восстанавливается после травм — у мальчика закрытая черепно-мозговая, ушиб груди и сотрясение мозга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын Стаса Пьехи вернулся домой после избиения. Ребенка выписали из больницы и отправили на амбулаторное лечение. Сын певца Стаса Пьехи наконец вернулся из больницы домой после избиения. Об этом в Instagram-аккаунте написала мать мальчика, Наталия Горчакова.