Сын Стаса Пьехи вернулся домой после избиения

Сын Стаса Пьехи вернулся домой после избиения
На сына Стаса Пьехи напали. Фото: www.instagram.com/wolfieha/

Ребенка выписали из больницы и отправили на амбулаторное лечение.

Сын певца Стаса Пьехи наконец вернулся из больницы домой после избиения. Об этом в Instagram-аккаунте написала мать мальчика, Наталия Горчакова.

Она отметила, что Петю перевели на амбулаторное лечение, поэтому он смог вернуться к родным. Горчакова пока не планирует возвращаться в Рощино, где произошел конфликт с соседкой, ведь теперь семье там некомфортно и небезопасно.

«Да и, как вы понимаете, извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принес»,

— добавила женщина.

Напоминаем, что несколько дней назад Пьеха рассказал о госпитализации своего семилетнего сына. Мальчика ударила соседка, которой ребенок испортил надувной бассейн. По предварительным данным, она кричала на Петю, а затем «швырнула» его, в связи с чем мальчик ударился головой об землю.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти возбудили уголовное дело после избиения ребенка Стаса Пьехи.

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