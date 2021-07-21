В Ленобласти возбудили уголовное дело после избиения ребенка Стаса Пьехи

В Ленобласти возбудили уголовное дело после избиения ребенка Стаса Пьехи
На сына Стаса Пьехи напали. Фото: www.instagram.com/wolfieha/

Мальчик получил легкий вред здоровью – делом занялся следственный комитет.

В Ленинградской области сегодня, 21 июля, возбудили уголовное дело в связи с избиение семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Его фигуранткой стала соседка артиста, которая обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Инцидент произошел 18 июля на территории коттеджного поселка в Выборгском районе. Мальчик проткнул надувной бассейн соседки, что стало причиной конфликта и рукоприкладства. По предварительным данным, обвиняемая толкнула ребенка, после чего тот упал и получил телесные повреждения. Сына Пьехи госпитализации – уже несколько дней он находится в больнице.

Сам артист, комментируя случившееся, отметил, что мальчик испортил чужое имущество из-за того, что соседка очень грубо выгнала его, когда тот пришел к своему другу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сына Пьехи избили. В дело вмешалась прокуратура.

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