Все съезды развязки КАДа закроют: почти месяц будут убирать колейность

Все съезды развязки КАДа закроют: почти месяц будут убирать колейность
Съезды на КАД будт перекрыты почти месяц. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Северной столице на всех съездах развязки КАД с трассой Петербург-Мурино ликвидируют колейность.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15 сентября по 10 октября, на 31 километре КАДа, на транспортной развязке на пересечении с трассой Петербург-Мурино, целиком перекроют все съезды.

Это произойдет в связи с тем, что планируется убрать колейность. Планируется поочередно перекрывать движение машин на всех съездах развязки.

Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены. Также сообщили, что каждый съезд будут перекрывать не более, чем на двое суток.

«Время полного перекрытия одного съезда составит не более двух суток. Объезд перекрытых участков будет осуществляться по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки, соседним развязкам на пересечении КАД с проспектом Культуры, Пискаревским проспектом, улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга и Ленинградской области» — отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на востоке КАД на неделю перекроют две полосы.

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