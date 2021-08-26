Психолог объяснил, почему жители Петербурга боятся делать прививку

Психолог объяснил, почему жители Петербурга боятся делать прививку
Специалист посоветовал ограничить поток информационного шума и получать сведения только из надежных источников. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Число привитых жителей Петербурга увеличивается с каждым днем. Однако до сих пор остаются те, кто отказывается от вакцинации из-за различных страхов.

Заведующий сектором психологического сопровождения СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Балашов рассказал, что количество антипрививочников в Петербурге медленно, но верно сокращается. Люди начинают сталкиваться не только с информацией СМИ, но и с реальными случаями заболевания из личного окружения.

«К сожалению, всего один летальный исход того, кого вы знали лично, оказывает на человека огромное влияние и действует в пользу вакцинации в сотни раз более эффективнее, чем любые сообщения в прессе», — пояснил психолог.

Как считает Балашов, опасения людей вакцинироваться связаны с неизвестностью, неопределенностью действия препаратов и большим количеством противоречивой информации.

Специалист посоветовал ограничить поток информационного шума и получать сведения только из надежных источников. Нужно обратить внимание на положительный опыт знакомых, которые вакцинировались, а также голоса лидеров мнений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более половины педагогов Петербурга сделали прививку.

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