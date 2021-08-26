Инфекционист из Петербурга назвала срок начала четвертой волны COVID-19

Инфекционист из Петербурга назвала срок начала четвертой волны COVID-19
Четвертая волна ожидается до ноября 2021 года. Фото: unsplash

Четвертая волна коронавирусной инфекции может начаться в России до конца грядущей осени. Таким мнением поделилась инфекционист первого Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич.

Специалист заявила в беседе с «Лентой.ру», что примерно в ноябре страна подойдет к новому всплеску заболеваемости с «хвостом» в 20-30 процентов жителей без иммунитета, которые не привились и не переболели.

Как считает Станевич, рост числа заболевших ковидом будет происходить на фоне медленных темпов вакцинации. По ее словам, у россиян в этом вопросе «в голове неразбериха». Кроме того, в удаленных населенных пунктах бывают проблемы с организацией вакцинации.

«Думаю, к осени достигнуть коллективного иммунитета мы не успеем», – заключила инфекционист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что психолог объяснил, почему жители Петербурга боятся делать прививку.

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