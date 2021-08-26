Apple поднимет цены на новые iPhone в 2022 году

Apple поднимет цены на новые iPhone в 2022 году
У нового iPhone улучшится фото- и видеосъемка. Фото: скриншот YouTube 9to5Mac

Со следующего года Apple собирается поднять цены на новые смартфоны. Рост цен будет связан с увеличением затрат на производство чипов TSMC на 20%.

Как сообщает MacRumors, производитель чипов планирует большие затраты в конце этого года, Apple же намерена поднять цены на новые смартфоны в январе. Подорожание ждет флагмaнскую серию iPhone 13.

По данным источников издания, американская компания собирается поднять цены на iPhone на 3-5%. Эксперты считают, что новый «яблочный» смартфон получит некоторые незначительные улучшения, в том числе апгрейд камеры. Ожидается, что маркетологи будут объяснять возросшие цены наличием новых функций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, какие устройства Apple анонсирует в сентябре.

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