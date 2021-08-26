Ученые: солнце усиливает сексуальное желание у людей

Ученые: солнце усиливает сексуальное желание у людей
Влечение к противоположному полу повысилось как у мужчин, так и у женщин. Фото: Pixabay

Израильские исследователи выяснили, что ультрафиолетовый солнечный свет усиливает сексуальное возбуждение у людей.

Результаты исследования опубликованы в в журнале Cell Reports. Учеными давно доказано, что ультрафиолетовые лучи повышают уровень тестостерона у мужчин. Теперь же исследователи из Тель-Авивского университета решили изучить влияние ультрафиолета на поведенческую и гормональную регуляцию сексуальности.

Во время опытов на мышах выяснилось, что у самок значительно вырос гормональный уровень, что привело к увеличению яичников и продлению времени спаривания. Более того того, готовность облученных самок и самцов спариваться резко выросла.

В ходе другого эксперимента фототерапию ультрафиолетом применили на 32 добровольцах. Влечение к противоположному полу повысилось как у мужчин, так и у женщин. Исследование крови показало усиление выброса гормонов, в частности тестостерона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые рассказали, как разная еда влияет на продолжительность жизни.

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