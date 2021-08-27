Есть ли польза от маски для сна

Есть ли польза от маски для сна
Косметологи рекомендуют шелковые маски для сна. Фото: pixabay

Еще несколько лет назад маски для сна можно было увидеть в основном только в фильмах про американцев — у нас их никто не использовал. Но сейчас они так вошли в моду, что любой магазин аксессуаров предлагает огромный выбор элегантных, забавных и даже ухаживающих за областью вокруг глаз масок. Для чего же они нужны — для красоты или всё-таки с ними повышается качество сна? Вы наверняка пользовались маской, если совершали долгий перелет или ехали несколько суток на поезде — в таких случаях, кажется, без маски не обойтись. Одноразовые маски, которые выдают в индивидуальных наборах — не очень удобная вещь, и неправильно судить об их пользе по этим экземплярам с растянутыми резиночками и синтетической поверхностью. Ради чего стоит купить себе качественную маску?

Конечно, масками давно обзавелись люди, работающие в ночную смену. При таком графике и маска, и блэкаут шторы просто необходимы. Если заснуть при свете получится, все равно сон не даст такого эффекта, как отдых в темноте. Когда свет не раздражает наши глаза, мозг может отвлечься от зрительных сигналов, и в организме начинает вырабатываться мелатонин. А он — главный “строитель” иммунитета. Кстати, по той же причине сомнологи рекомендуют использовать маску и для сна в ночное время — свет уличного фонаря за окном, светящаяся кнопка компьютера, непотушенная на ночь гирлянда могут стать причинами плохого отдыха, мигрени и раздражительности. Врачи рекомендуют сон в полной темноте.

Кроме этого, косметологи обратили внимание, что женщины, использующие маску для сна, гораздо реже обращаются к врачам с просьбой убрать сеточку морщинок, появившуюся вокруг глаз. Еще в шестидесятых журналы о женской моде рекомендовали спать на спине, чтобы сохранить нежную кожу лица. Но далеко не всем удобно всю ночь сохранять одну и ту же позу — к тому же это не очень физиологично. Косметологи попробовали советовать своим пациенткам использовать маски для сна из шелка — и это дало результат. Благотворное действие ночных кремов увеличилось в несколько раз!

Прогресс не стоит на месте, и сейчас появились маски с гелевыми вкладышами — они охлаждаются в холодильнике и работают по образу и подобию маски из свежих огурцов.

Спать в такой маске, конечно, нельзя — вкладыш следует удалить через 10-15 минут, чтобы не переохладиться. Это процедура помогает избавиться от темных кругов под глазами и дает отдых слишком тонкой коже век.

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